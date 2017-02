Geen honderden, maar tiental demonstranten op Spuiplein

Kijk, niemand had natuurlijk verwacht dat zich net zoveel demonstranten zouden verzamelen als op 29 oktober 1983, toen het Malieveld volstroomde met 550.000 mensen. Hier stond dan ook niet de komst van kernwapens op het spel, maar slechts de dreiging van een strikte handhaving van de maximale geluidsoverlast op de Grote Markt.



Maar toch, meer dan 40 bezorgde cafébezoekers had Maarten Hinloopen als meest direct gedupeerde ondernemer wel verwacht. Hij was het immers die zich als eigenaar van De Boterwaag anderhalve week gedwongen voelde om per direct met zijn drukbezochte salsa-avonden te stoppen, nadat 'één of twee omwonenden' vanwege de 'herrie' niet konden slapen.



,,Ach'', houdt hij de moed erin, ,,demonstreren is misschien niet helemaal meer van deze tijd. En naar wat ik heb gehoord is er op sociale media wel stevig tegen het beleid van ons stadsbestuur geprotesteerd. En terecht. Want je kunt niet met droge ogen beweren dat je een bruisend centrum nastreeft, en tegelijkertijd een maximum van 40 decibellen toestaan.''



DB-meter

Hinlooper grist uit zijn zak een DB-meter en laat op het Spuiplein zien dat daar - onder het tentje van het actiecomité en bij een gezellig salsadeuntje - al bijna twee keer zoveel geluid wordt geproduceerd. ,,In een uitgaansgebied als de Grote Markt kom je altijd royaal boven die 40 decibellen uit. En dat werd altijd gedoogd, totdat er dus ineens een klacht kwam.''



Hij moppert op de mensen van zijn eigen leeftijd (57), die in een uitgaansgebied gingen wonen toen ze zelf nog jong waren, maar die nu bij het klimmen der jaren plots gaan klagen. Die 'plakkers' zorgen ervoor dat hij nu een boete van 5000 euro boven het hoofd heeft hangen. Maar het meest zit het hem dwars dat D66, de partij van verantwoordelijk wethouder Tom de Bruijn, zich in deze kwesties muisstil houdt. Want het is volgens hem D66 die als 'studentenpartij' om het hardst roept dat er 'meer moet gebeuren' in de binnenstad.