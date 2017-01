Geen leraar meer te krijgen door griepgolf

,,Het is op het moment heel spannend'', zegt bestuurder Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs. Hij bestuurt een van de grootste scholenkoepels in de Haagse regio. ,,De vervangingspool die we vorig jaar samen met schoolbesturen uit de hele regio hebben opgezet, juíst om dit soort problemen te voorkomen, is maximaal ingezet. Er is nu niemand meer te krijgen. Dat betekent dat we leerlingen naar huis moeten sturen als de griepgolf nog iets langer aanhoudt.''



Directeur

Tot nu toe hebben scholen het nét kunnen redden door bijvoorbeeld de directeur of de remedial teacher voor de klas te zetten. Zij geven normaal geen lessen, maar nood breekt wet. Zonder die flexibele opstelling en de vervangingspool had de epidemie al veel eerder voor problemen gezorgd.



De griep zorgt op meer scholen in Nederland voor problemen, maar nog extra in Den Haag. Elke basisschool in de stad heeft vanaf 2018 structureel een of meerdere leraren te weinig. Dat tekort is op veel plekken nú al merkbaar en maakt scholen kwetsbaar. De oorzaak van het tekort aan leraren is onder meer de sterk teruglopende aanwas op de Haagse Pabo als gevolg van strengere toegangseisen. Tegelijkertijd gaan de komende jaren veel leraren met pensioen.



Het tekort is straks niet alleen op alle basisscholen merkbaar, maar ook op middelbare scholen en op de technische mbo's in de regio. Er gingen stemmen op om nieuwe leraren van buiten de stad te lokken met bonussen en leaseauto's, maar de gemeente zit dat niet zitten.



,,Initiatieven van schoolbesturen om werkloze leraren uit andere regio's te verleiden naar Den Haag te komen, hebben geen succes gehad'', aldus het college. ,,Leerkrachten verhuizen bijna niet voor een baan, ook niet als daarbij een premie wordt aangeboden.''



Van Vliet gelooft er ook niet in, maar luidt wel de noodklok over het nijpende lerarentekort. ,,Ik voorzie een groot probleem als er niet snel nieuwe leraren komen. Daar moeten we nú met z'n allen werk van gaan maken.''