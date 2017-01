Geen stopformulieren, wel een app en training tegen etnisch profileren

Bodycams, speciale cursussen voor agenten en een betere klachtenregistratie moeten het vertrouwen tussen Hagenaars en de politie vergroten, schrijft Van Aartsen vanmiddag in een brief aan de gemeenteraad. Ook wordt voortaan beter bijgehouden hoe vaak iemand staande is gehouden. Verschillende maatregelen waren eerder al aagekondigd. ,,De sleutel ligt in het vergroten van het bewustzijn en het vakmanschap'', vindt Van Aartsen.



Gevoelig

De discussie over etnisch profileren door de politie sleept in Den Haag al jaren. Een raadsdebat hierover leidde vlak voor de zomer bijna tot een coalitiecrisis. Van Aartsen veegde de wens van een raadsmeerderheid van tafel om stopformulieren in te voeren. De formulieren zouden te weinig helpen en slechts extra administratieve rompslomp betekenen voor de agenten op straat. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt'', klaagde GroenLinks-raadslid Arjen Kapteijns over het negeren van de raadswens.



Reacties

Kapteijns is nog altijd niet tevreden. ,,Van Aartsen volhardt in zijn aversie tegen stopformulieren terwijl aangetoond is dat het middel effectief is. En ik mis meetbare doelstellingen om te kunnen zien of etnisch profileren daadwerkelijk vermindert.'' Coalitiepartijen D66 en HSP zijn wel blij. ,,Zowel de politie als de burger is gebaat bij heldere communicatie rond staande houdingen'', zegt D66-raadslid Hanneke van der Werf. HSP-raadslid Fatima Faïd: ,,De toon van de brief is goed.''