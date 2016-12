Geen super in gebouw van ANWB

,,De gemeente wil hier geen winkelontwikkeling'', zegt een woordvoerder van de grootgrutter.



De ANWB reageert, gevraagd naar de plannen van de supermarkt, als door een wesp gestoken. ,,Er komt hier geen Albert Heijn en die gaat er ook nooit komen'', benadrukt de woordvoerder van de ANWB. ,,Omdat wij dat niet willen. En de buurt denk ik ook niet.'' De ANWB-woordvoerder ontkent dat er contact is geweest tussen de twee Nederlandse 'A-merken', de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en de oudste super Albert Heijn.



De supermarkt heeft wél onlangs met de gemeente gesproken over de locatie, bevestigt een woordvoerder. ,,Elke dag kijken wij hoe we lokaal de beste winkels voor onze klanten kunnen realiseren'', verklaart de woordvoerder de zoektocht in het Haagse Benoordenhout. Daarbij viel het oog op delen van het ANWB-hoofdkantoor die leeg zijn omdat functies van de toeristenbond elders zijn ondergebracht.



Lidl

In de wijk is via een platform op Facebook gemengd gereageerd op de mogelijke komst van 'Appie'. Veel mensen pleitten voor de komst van een Lidl, omdat die niet in de buurt is vertegenwoordigd. 'AH heeft toch al het monopolie in heel Den Haag', is een reactie.



Er zijn al twintig vestigingen, van kleine tot heel grote filialen en nieuw verbouwde supermarkten. Concurrent Jumbo bezit nog niet de helft van dat aantal in Den Haag.