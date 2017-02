Geen woonruimte in Delft dus wijken studenten uit naar dorp

Wie de karakteristieke jaren 30-woning aan de Keenenburgweg 16 in het hart van het centrum van Schipluiden binnenstapt, struikelt in de gang nog nét niet over een paar opgestapelde kratten met lege bierflesjes. Er zwerven ook lege Albert Heijntassen, emmertjes met sponsjes en een zeem over de vloer. Op de eettafel in de keuken - het centrale punt in de woning - zijn de hoeveelheid broodkruimels niet te tellen en op het aanrecht staat een flinke hoeveelheid vuile vaat.



Een typisch studentenhuis. ,,Maar we houden het hier - dankzij ons corveerooster - wel écht schoon", zegt Maarten Zeilstra (19), met een schuin oog kijkend naar de rommel om zich heen. Hij is een van de vier jongens die hier in Schipluiden wonen. ,,Tja, het is niet echt dé plek waar je als student van droomt", geeft de student civiele techniek, afkomstig uit Groningen, toe. Hij betaalt voor zijn kamer van 14 vierkante meter 295 euro per maand. ,,Dat is minder dan wat een vergelijkbare ruimte in Delft kost. Ik heb daar bij zo'n zes huizen gekeken, maar overal werd ik uitgeloot. Toen dit vrijkwam, had ik zoiets van: ik moet pakken wat ik pakken kan."



Vaatwasser

Huisgenoot Jeroen Janssen (18) - student scheikunde aan de TU - is inmiddels ook aangeschoven aan de eettafel. ,,Via via ben ik aan deze kamer gekomen. Je denkt in het begin: Schipluiden, wat moet ik daar? Maar het is in Delft zo moeilijk om aan een kamer te komen." Toon van der Linden (19) uit Oss heeft hetzelfde ervaren. ,,Op en neer reizen is gewoon niet te doen'', vertelt hij met een zachte g. Inmiddels wonen de jongens bijna een jaar met elkaar in Schipluiden. ,,Ik vind het niet vervelend. Het is een mooi huis en de Albert Heijn zit hier tegenover. Dat is ideaal'', aldus Maarten. ,,Ja, én we hebben een vaatwasser'', valt Toon hem bij. ,,Soms is het ook wel prettig om wat rustiger te wonen; als je bijvoorbeeld écht wil studeren. Je wordt niet de hele tijd lastiggevallen door studiegenoten die vragen of je mee de kroeg ingaat. Om de doodsimpele reden dat je die hier gewoon niet hebt, haha." Maarten: ,,Het zou wel leuk zijn als er meer levendigheid in het centrum komt. Een café voor jongeren of meer winkels." Toon knikt: ,,Ik mis ook een Action of Hema." Maarten gaat verder. ,,Maar aan de andere kant: ik hoef ook niet elke dag gekheid."