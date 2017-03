Geïnspireerd door de VS

Wim van der Togt (8 september 1947 - 4 februari 2017) was de derde generatie in een bekende Voorburgse begrafenisondernemers familie. Het was een gezin van zeven kinderen. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat Wim in de voetsporen van zijn vader en grootvader zou treden. Hij ging namelijk naar de opleiding voor kok-kelner aan het Haagse Lamgroen en kreeg een baan bij restaurant Royal. Een sterrenzaak naast hotel Des Indes, waar koningin Juliana dineerde en Wim de beste wijnen leerde proeven. Zijn dienstplicht vervulde hij in een officiersmess bij de luchtmacht waarna hij gevraagd werd om bij Fagel in de Hoefslag te komen werken.



Toen het echter steeds drukker werd in het Voorburgse familiebedrijf kwam hij terug om te helpen. Het bedrijf bestond destijds uit een verzekerings- en een begrafenisdeel. Als vanzelf trok Wim richting het laatste, omdat hij van mensen hield en alles met cijfertjes maar saai vond. Rond de tijd dat hij de begrafenisonderneming van zijn vader overnam, ontmoette hij bij voetbalclub Wilhelmus de vrouw van zijn dromen. Een alleenstaande Haagse jonge moeder met een dochtertje van zeven die hartelijk en liefdevol in de grote familie werden opgenomen. Ze trouwden na enkele maanden. Wims kersverse echtgenote was direct hard nodig in de zaak.



Rouwenveloppen

Ze beantwoordde de telefoon en schreef alle rouwenveloppen met de hand. Een getypte envelop, of nog erger een sticker, was uit den boze voor Wim die vond dat een uitvaart zo persoonlijk mogelijk moest zijn. Samen vormden ze een goed team. Met hard werken maakten ze de begrafenisonderneming groot. Er kwamen rouwauto's en personeel. Tijdens vakanties stak Wim zijn licht op bij Amerikaanse collega's. Hij leerde er veel van.