Gele 'zeikstreep' na maanden dan toch verwijderd

De gele streep werd in mei aangebracht om de route van festival Designkwartier aan te geven. Volgens de organisatie zou de krijtlijn vanzelf verdwijnen, maar dat gebeurde niet. Ondertussen ergerden veel omwonenden zich aan de gele streep die dwars door hun buurt kronkelde. Zo stak cabaretier Sjaak Bral zijn mening niet onder stoelen of banken in zijn 'Zeikstreep' in AD Haagsche Courant.



Onnauwkeurig

Volgens de festivalorganisatie is de lijn aangebracht door een professioneel en gespecialiseerd bedrijf. 'De opdracht was dat de lijn binnen een paar dagen of hooguit twee weken vanzelf zou verdwijnen door regenbuien, net zoals bij stoepkrijt gebeurt. Zoals gebleken is de opdracht onauwkeurig uitgevoerd', laat de organisatie nu weten die zegt het jammer te vinden dat het zo veel tijd heeft gekost.



Maandag wordt dan toch nog korte metten gemaakt met de 'zeikstreep'.