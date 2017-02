Geliefde directeur en trainer

Koos Grootscholten (1 november 1938 - 30 januari 2017) was directeur van de lagere tuinbouwschool in Wateringen. Hij kende alle leerlingen bij naam en wist waar ze goed in waren. ,,Ieder kind heeft een talent en het draait niet alleen om goed kunnen leren.'' Ook andere kwaliteiten telden bij hem. ,,Geef de praktijkjongens de ruimte en leg niet de nadruk op het leervermogen'', vond Grootscholten die het belang van de leerling voorop stelde en niet het volgen van regels of protocollen. Onorthodoxe maatregelen schuwde hij nooit. Toen een pientere leerling, die constant herrie met zijn leraar wiskunde had, niet meer naar school wilde, ontsloeg Grootscholten de jongen van alle wiskundelessen. ,,Maar je stelt me niet teleur op je examen.'' De jongen bleef op school, haalde een 8,5 voor wiskunde op zijn eindlijst en werd later een grote tuinder. Grootscholten schonk zijn leerlingen vertrouwen. Dat moest je dan niet beschamen, maar dat haalden ook weinigen in hun hoofd. In zijn jonge jaren was Koos de eerste Westlandse betaald voetballer. Als talentvol verdediger in het eerste van Westlandia kreeg hij een contract bij de Delftse voetbalvereniging DHC aangeboden.

Sliding

Geen miljoenencontract, maar de goed koppende verdediger met een sterk rechterbeen en een scherpe, faire sliding kon er wel een Volkswagen Kever van kopen. Slechte knieën maakten uiteindelijk een einde aan zijn actieve voetbalcarrière.



Als tuinderszoon zat het kweken hem in het bloed. Thuis in zijn hobbykas groeiden cyclamen, kerststerren en vooral fuchsia's. Waarschijnlijk was hij de kleinste aanvoerder bij de bloemenveiling, maar de kwaliteit van zijn stamfuchsia's was superieur. Onder zijn leiding bloeiden ook vele voetbaltalenten op. Tientallen jaren was hij trainer bij achtereenvolgens LVSJ, FC 's-Gravenzande en bij de hoogste jeugdelftallen van Westlandia. Niemand waagde het om Koos bij zijn voornaam te noemen. Het was 'meneer Grootscholten' of 'trainer' op het veld. Dat zat een goede sfeer nooit in de weg. De teams kwamen thuis over de vloer om voor de wedstrijd een door zijn echtgenote gesmeerd broodje te eten.



Na zijn pensionering als directeur van de tuinbouwschool werd hij uitgezonden als vrijwilliger naar Kosovo en Macedonië om in het verscheurde voormalig Joegoslavië de tuinbouw weer op gang te brengen. Hij werkte ook als vrijwilliger bij Slachtofferhulp, was secretaris bij de Rotary, betrokken bij de organisatie van het Varend Corso en voorzitter van de Westlandse bridgeclub No Smoke. En hij was een geweldige verteller. Op een voorleesochtend op de kleuterschool van zijn kleindochter legde hij het boek opzij en ging vertellen. De kinderen, maar ook de juffen, hingen aan zijn lippen. ,,Kunt u vanmiddag terugkomen voor de andere groepen'', werd er gevraagd. Dat deed hij. Mensen die hem iets vroegen, werden zelden teleurgesteld.



Toen men hoorde dat zijn gezondheid achteruitging door een zeldzame soort kanker lieten vele oud-leerlingen en oud-pupillen van zich horen. 'U hield mij op het rechte pad' en 'Bij het opvoeden van mijn kinderen was u mijn voorbeeld', las hij in de vele kaarten die hij kreeg.



De geliefde directeur en trainer overleed thuis in Naaldwijk, na een ziekbed van slechts drie dagen, op 78-jarige leeftijd.