Gemeente: ADO houdt zich weer niet aan de afspraak

Uitgebuite Jan (57) aait z'n beertje en zwijgt

9:35 Voortdurend aaide Jan (57) zijn beertje, gisteren in de rechtbank. Dat had hij gekregen van agenten die hem in 2013 in 'kommervolle' omstandigheden in een smerige woonwagen in Delft aantroffen. De aanklager eiste tegen zijn vermeende uitbuiters tot dertig maanden cel.