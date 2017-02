Gemeente belemmert hulpzoekende burger

Wie zorgt zoekt in Den Haag kan zich bij de gemeente praktisch alleen digitaal aanmelden. Maar volgens de gemeente zelf haakt 60 procent van de mensen die huishoudelijke hulp, dagbesteding, persoonlijke begeleiding of andere hulp nodig hebben, voortijdig af bij het invullen van ingewikkelde vragenlijst op internet. Of deze mensen in een later stadium alsnog de weg naar de zorg vinden, is onduidelijk.



Ook de Hagenaars die zich voor hulp bij een zogeheten Servicepunt XL melden, dringen nauwelijks door tot de zorg. Voor slecht één op de twintig mensen die daar een gesprek voert met een cliëntondersteuner wordt een zorgverzoek gedaan. ,,We zijn geschrokken van onze bevindingen,'' zegt voorzitter Watze de Boer van de Haagse Rekenkamer. ,,Dat de gemeente allerlei belemmeringen opwerpt, is niet de bedoeling van de wet.''



Voorselectie

Volgens De Boer moet iedereen die zorg zoekt daarvoor een melding kunnen doen. Pas na onderzoek in samenspraak met de cliënt kan een verzoek eventueel worden afgewezen. ,,Voorselectie mag niet'', benadrukt hij.



De Rekenkamer ziet nog meer obstakels. Zo kunnen veel Hagenaars geen bezwaar maken als ze niet de zorg krijgen die ze zouden willen. Ook komt er in Den Haag weinig terecht van het uitgangspunt om alle hulpvragen van één cliënt in één keer met één plan af te handelen.



Zorgwethouder Karsten Klein zegt veel bevindingen van de Rekenkamer te herkennen. ,,De aanbevelingen hebben we al eerder grotendeels opgepakt.'' De wethouder heeft moeite met de 'stellige bewoording en soms harde kwalificaties'. Klein benadrukt dat Den Haag pas twee jaar bezig is met het nieuwe zorgsysteem.