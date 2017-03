Gemeente Den Haag blundert met bijstandsproef

Honderd Hagenaars in de bijstand zouden zonder bureaucratische rompslomp aan de pilot mee kunnen doen. Via de Stadskrant en de gemeentelijke website biedt de gemeente haar excuses aan en doet ze een oproep aan iedereen die al een plan voor het ondernemerschap heeft ingediend, zich alsnog te melden.

Druppel

Voor de initiatiefnemers van de bijstandsproef , GroenLinks en de Haagse Stadspartij, is de blunder de druppel die de emmer doet overlopen. ,,De gemeente maakt toch al veel te weinig weinig vaart’’, moppert Arjen Kapteijns van GroenLinks. ,,Ons voorstel is in april vorig jaar aangenomen, maar pas in oktober is men met de proef begonnen. En dan raken ze ook nog eens alle aanmeldingen kwijt. Het is te gek voor woorden.’’