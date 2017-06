Gemeente kan gouden ADO-aandeel niet aan supporters geven

Dat meldt wethouder Tom de Bruijn (D66) in antwoord op raadsvragen over de crisis bij de voetbalclub: ,,We kunnen het prioriteitsaandeel niet overdragen aan een andere partij.''

De gemeente kan het slechts teruggeven, stelt de wethouder in reactie op vragen van oppositiepartijen PVV en Groep de Mos. De fracties hadden liever gezien dat De Bruijn het gouden aandeel in bezit had gehouden, om maximaal zicht te houden op het reilen en zeilen binnen de club.

Maar daarvoor is het te laat, schetst De Bruijn. ,,Het is nu aan de andere aandeelhouders of zij een nieuw prioriteitsaandeel willen uitgeven.''

Den Haag brak vorige week met de profclub vanwege de financiële en organisatorische wanorde op het Forepark. De gemeente wil niet langer medeverantwoordelijk zijn voor de chaos.