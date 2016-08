Gemeente Rijswijk bedreigd na faillissement Haaglandia

De gemeente heeft volgens een woordvoerder aangifte gedaan bij de politie. Of de bedreiging tegen specifieke personen is gericht, is niet bekend. De bedreiging zou in verband staan met het opheffen van Haaglandia.



Het bestuur van de club heeft zich inmiddels via twitter gedistantieerd van de bedreiging en roept op om 'acties als bedreigingen richting de gemeente direct te staken'. 'Dit soort acties hebben gevolgen voor de kinderen waar we voor zorgen dat zij kunnen blijven spelen.'



Veldhuur

Vorige week woensdag maakte het bestuur van de Rijswijkse club bekend faillissement aan te vragen. De club bleek torenhoge schulden te hebben, onder meer bij de gemeente. Eerder zegde de gemeente Rijswijk de veldhuur op na een betalingsachterstand van zo'n 70.000 euro. Buiten die schuld bij de gemeente zou Haaglandia ook in het krijt staan bij de belastingdienst.



De 700 leden van de club moeten op zoek naar andere verenigingen terwijl de competitie al is begonnen. Het wegvallen van Haaglandia betekent ook dat de hoofdklasse A (zaterdag) met vijftien clubs verder gaat.