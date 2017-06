Gemeente start met vuurwerkenquête onder inwoners

De gemeente Den Haag is vandaag begonnen met een al eerder aangekondigde vuurwerkenquête over het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. Burgemeester Pauline Krikke gaat zo direct te rade bij de inwoners van de stad over de aanpak en regulering daarvan.

Krikke wil weten wat er op het gebied van de aanpak van vuurwerk goed en minder goed gaat en vraagt de inwoners van Den Haag naar 'ideeën over wat de Haagse burger zelf nog kan doen' volgens de website van de gemeente. ,,Elk jaar zorgt dit onderwerp voor discussies op straat, in de media en in de gemeenteraad. De afgelopen jaren zijn zowel landelijk als lokaal al de nodige maatregelen getroffen, zoals het beperken van de afsteektijd en het instellen van vuurwerkvrije gebieden.''

Twee maanden geleden werd al duidelijk dat Den Haag het draagvlak ging peilen voor uitbreiding van vuurwerkvrije zones. Eigenlijk wilde de burgemeester eerst het grote vuurwerkonderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten, maar dat zou nog lang op zich laten wachten. ,,Daarom wil ik alvast starten met peilen of we de vuurwerkvrije zones moeten uitbreiden'', zei Krikke. ,,Dan kijken we of mensen in wijken en buurten nieuwe knalvrije zones willen.'' De nieuwe knalvrije zones zouden dan niet allemaal worden gehandhaafd door de politie, maar ook door de Hagenaars zelf.