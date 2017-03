Gemeente trakteert Hagenaars op taart

Het festijn is ter ere van de geboortedag van Piet Mondriaan. Het aansnijden van de taart begint om 09.00 uur 's ochtends. Verwachting is dat dit zo'n half uurtje duurt. Voor wie graag ontbijt met een zoete versnapering; je bent meer dan welkom.



De stukken gebak worden geserveerd door studenten van ROC Mondriaan.



Piet Mondriaan is de belangrijkste invloed geweest voor De Stijl, een Nederlandse kunstbeweging die dit jaar 100 jaar geleden werd opgericht. In 2017 wordt dat in Den Haag op meerdere manieren gevierd. Zo zijn onder meer de Hofvijver en diverse gebouwen in de stad al veranderd in Mondriaan-kunstwerken.