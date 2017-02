Gemeente trekt 2,6 miljoen uit voor rechtsherstel Haagse joden

'Immoreel'

In december publiceerde de gemeente de resultaten van een nieuw onderzoek naar de bejegening van Haagse joden na de oorlog. In totaal heeft de gemeente na de Tweede Wereldoorlog voor bijna tienduizenden guldens aan achterstallige straatbelasting of erfpachtcanons geïnd van joodse families: ,,Het college erkent dat deze handelswijze immoreel is geweest en betreurt dat er niet eerder een passende wijze van erkenning of moreel rechtsherstel heeft plaatsgevonden.''