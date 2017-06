Gemeente trekt handen af van ADO Den Haag en dumpt aandeel

De gemeente is de chaos bij de club beu, na het vertrek van Deetman en Jol en nu de club een begroting bij de KNVB heeft ingediend zonder handtekening van D66-wethouder Tom de Bruijn. Die is namens de gemeente (gouden aandeelhouder) de politieke waakhond van de club. Maar De Bruijn wil geen verantwoordelijkheid nemen voor het rammelende huishoudboekje van ADO, benadrukt hij steeds.



Aandeel

Met het gouden aandeel zou de gemeente juist meer grip krijgen op de club. In ruil voor noodsteun in 2007 kreeg Den Haag via het prioriteitsaandeel meer zeggenschap over ADO. Maar de afgelopen tijd bleek opnieuw hoe beperkt de waarde van het aandeel in de praktijk is. De overname door Wang kon de politiek in 2014 al niet tegenhouden, en zelfs een slechte begroting kan het stadhuis niet blokkeren.