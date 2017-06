Gemeente weigert ADO-begroting goed te keuren: KNVB-deadline verstreken

Man veroorzaakte zelf brand in zijn cel

14:21 De man die gisternacht in Scheveningen om het leven kwam na een brand in zijn cel, heeft dit vuur zelf veroorzaakt. Het is volgens de politie niet duidelijk hoe de 32-jarige man brand heeft kunnen stichten in zijn cel. Hij zat vast in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).