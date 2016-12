Gemeente zet huisjes op strand halsstarrig door

Daarmee lijkt de gemeente zich weinig aan te trekken van het vonnis van de rechtbank die vorige maand de eerder afgegeven vergunningen vernietigde. De rechter stelde de naastgelegen zeil- en kitesurfvereniging Sailcenter107 in het gelijk, dat vindt dat de strandhuisjes te dichtbij staan.



De gemeente ging meteen tegen die uitspraak in beroep. In een brief aan de gemeenteraad liet wethouder Boudewijs Revis gisteren weten daarnaast ook nieuwe vergunningen te hebben afgegeven. 'Er is mij veel aan gelegen om dit initiatief zo snel mogelijk weer op de rails te hebben en in maart 2017 de exploitatie van de strandhuisjes mogelijk te maken', schrijft Revis.



Hij kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen strandseizoen, waarin al 20 huisjes werden geëxploiteerd. 'Er hebben zich voor zover mij bekend geen incidenten of klachten voorgedaan', aldus de wethouder.



Leef met de Zee wil opnieuw 20 huisjes plaatsen op dezelfde locatie, beachclub People wil er 15 in plaats van de eerder gevraagde 20 neerzetten, omdat er dan een grotere afstand is tot het zeilcentrum.