Gemeente zoekt ideeën toegankelijkheid stad

Uittocht van winkeliers New Babylon houdt aan

7:26 Massaal trekken huurders zich terug uit New Babylon. Liet Fashion Factory Outlet vorige maand al 3.500 vierkante meter leegstand achter, met het vertrek van onder meer Cool Cat, Spar, Jack&Jones, Vero Moda en Only wordt het winkelcentrum nog leger dan het nu al is. ,,Er komt hier niemand meer."