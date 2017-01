Gemeentemuseum zet deuren open voor viering De Stijl

De Nederlandse kunstbeweging De Stijl bestaat dit jaar 100 jaar. Om dit te vieren is dit jaar uitgeroepen tot het themajaar: Mondriaan tot Dutch Design. Het gemeentemuseum in Den Haag zet speciaal hiervoor zijn deuren open om de werken van kunstenaars in de belangstelling te zetten. Directeur Benno Tempel vindt het belangrijk dat iedereen kennis kan maken met de verbindende en vernieuwende kunst van De Stijl kunstenaars.



Het gemeentemuseum trapt het feestjaar van De Stijl dan ook af met de opening van de tentoonstelling Piet Mondriaan en Bart van der Leck - De uitvinding van een nieuwe kunst. Tijdens de opening op 12 februari worden bezoekers vermaakt met feestelijke activiteiten. Er is onder andere een muzikaal programma in de Tuinzaal, gratis rondleidingen, een lezing en Open Kinderatelier.



De tentoonstelling is te zien van 12 februari tot en met 27 mei. Er komen dit jaar nog drie andere tentoonstelling in het gemeentemuseum die in het teken staan van het feestjaar.



Ook andere musea, erfgoedlocaties en evenementen in Nederland stellen werk van topdesigners centraal, zetten deuren van ateliers open en eren kunstenaars als Mondriaan en Van der Leck.