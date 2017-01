Gemeenten huisvesten te weinig statushouders

Iedere gemeente heeft aan de hand van het aantal inwoners een taakstelling opgelegd gekregen, wat betekent dat grotere gemeenten meer vergunninghouders moeten huisvesten.



Het Platform Opnieuw Thuis, dat gemeenten en woningcorporaties helpt met de huisvesting van statushouders, meldt naar aanleiding van deze cijfers van het COA dat er 'signalen zijn ontvangen van gemeenten die aangeven dat het COA onvoldoende vergunninghouders levert om de taakstelling voor de tweede helft van 2016 te halen.' Dat verklaarde wethouder Joris Wijsmüller van stadsontwikkeling ook in oktober. Het COA daarentegen stelde dat de gemeente niet voldoende huizen beschikbaar had, waardoor de statushouders aan andere gemeenten toegewezen werden.



Er zijn te weinig vergunninghouders om te huisvesten, omdat veel wachtenden alleengaanden zijn, aldus Platform Opnieuw Thuis. Die wachten veelal op gezinshereniging, de nareizigers. Gemeenten wachten vaak af met huisvesting totdat de vergunninghouder herenigd is met zijn gezin.



Regio

In Delft is de taakstelling net niet gehaald. Van de 143 die de stad moest huisvesten, zijn dat er 119 geworden. Ook in Westland zijn er te weinig statushouders gehuisvest. Daar moesten 187 statushouders in 2016 een woning toegewezen krijgen, wat voor 105 statushouders is gelukt.



Zoetermeer heeft wél de taakstelling gehaald. De stad moest een plekje geven aan 167 statushouders, maar deed dat voor 205, 38 teveel dus.