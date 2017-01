Gemeenten trotseren protesten tegen opvang

Het tv-programma keek terug op de periode van augustus 2015 tot mei 2016, toen de toestroom van asielzoekers piekte en op tientallen plaatsen werd geprotesteerd tegen plannen voor opvanglocaties. Tegen 88 van die plannen organiseerden tegenstanders demonstraties. In Rijswijk werd er 1 keer gedemonstreerd, in Leidschendam-Voorburg 2 keer en in Westland 7 keer. In geen van deze gevallen kregen de tegenstanders hun zin. Landelijk gezien kregen ze in slechts vier gevallen gelijk.



Toch zijn er in Leidschendam en in Wateringen geen asielzoekerscentra. Toen de asielinstroom daalde, schrapte het COA ook zelf geplande opvanglocaties. Op 21 plaatsen ging de opvang om die reden niet door, ook al waren de gemeenten voorstander. In Wateringen wordt om die reden het Polenhotel niet omgebouwd tot asielzoekerscentrum. Ook in het Leidschendamse Schakenbosch was 'een asielzoekerscentrum geen noodzaak'.



In Rijswijk is het azc open, maar daar wordt het aantal plekken verminderd. Toch zal het opvangcentrum daar met minimaal 400 asielzoekers open blijven voor de afgesproken drie jaar.