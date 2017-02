Gemiste kans voor groot publiek

Onbespreekbaar

Punt ziet liever de vrijdagavond als speeldag en dat de NOS na de reguliere eredivisie een blok vrouwenvoetbal uitzendt. Dat is voor de omroep onbespreekbaar. ,,We willen het mannenvoetbal niet met dat van de vrouwen vergelijken'', zegt verslaggever Frank Wielaard. ,,Op vrijdag hebben we alleen plek voor mannenvoetbal. Wij zenden elke week een wedstrijd uit om mensen in de aanloop naar het EK alvast te laten kennismaken met het voetbal en de speelsters. Net zoals we bij de minder bekende sporten voor de Olympische Spelen doen. Daarom zitten ze in een uitzending met basketbal, handbal en hockey.''



De kijker zag ADO Den Haag worstelen tegen Heerenveen. ,,Het liep niet'', vond ook Sabine Kuilenburg, die de geblesseerde Priscilla Mesker verving en in de fout ging bij de tweede Friese treffer. ,,Dat had niets met de televisie te maken. Nauwelijk hebben we het daarover gehad, we stonden ook niet langer dan normaal voor de spiegel. Wij zijn het wel gewend om gefilmd te worden, want de technische staf neemt alle wedstrijden op.''



Keizerweerd: ,,We hadden vandaag kunnen laten zien hoe goed we zijn. Een gemiste kans.'' Behalve dan voor de 19-jarige aanvalster. Ondanks het late tijdstip hebben meer dan 600.000 kijkers haar schitterende doelpunt gezien.