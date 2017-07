Gesloten Garoeda houdt hoop op heropening

De sluiting van het beroemde Indonesische restaurant is vrijdagavond discreet gegaan. ,,De gasten die er waren mochten blijven om hun rijsttafel af te eten. We mochten geen nieuwe gerechten meer klaarmaken in de keuken", zegt 'T Mannetje. Hij zegt uren met de controleurs te hebben gesproken in aanwezigheid van zijn advocaat. Maar de beschikking was klaar en bleef van kracht: sluiting vanwege onhygiënische toestanden in de keuken. Het restaurant aan de Kneuterdijk is 38 jaar in handen van 'T Mannetje. De 22 personeelsleden zitten nu noodgedwongen thuis.