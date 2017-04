Gesnotter en gekrijs in slag om Legoland

Maar dan slaat de sfeer compleet om. Terwijl de PvdA'ers zich nog beraden over de deal van Revis en Klein, blijken die twee plotseling op ramkoers te liggen. Tegen vijven die middag is de nederigheid totaal verdwenen. Revis is plotseling onderkoeld. Uitstel is geen optie meer: ,,Het is de dood of de gladiolen vanavond.'' De argwaan bij links neemt toe: is de steun van de PvdA soms niet meer nodig? Hebben de coalitiegenoten een meerderheid verzameld bij de oppositiepartijen? Nee, houden Revis en Klein vol: er was vooraf geen keiharde afspraak en dus geen zekerheid over een meerderheid.



Wel worden verschillende oppositiepartijen die dag gepolst door de twee. PVV-fractieleider Karen Gerbrands: ,,We vertelden dat we met een motie zouden komen voor gratis toegangskaartjes voor Legoland. Leuk idee, was de reactie.''



Revis en Klein zien daar geen kwaad in: het is toch normaal dat je als wethouder een meerderheid voor een collegebesluit vergaart? En je hoeft toch ook niet alle moties vooraf met elkaar tot in detail door te nemen? Als het gratis ticketplan van de PVV volgt, reageert Revis in het debat dolenthousiast: sympathiek!



Nu is de boot echt aan. Voor Baldewsingh en Wijsmuller en hun fracties valt alles op z'n plek: de flirt met de PVV toont volgens hen aan dat alles vooraf bekokstoofd is. Verraad, foetert Baldewsingh. De vergadering wordt meerdere keren geschorst. De PvdA-nestor dreigt de stekker eruit te trekken: 'Finito' gilt Baldewsingh in de collegekamer. Uiteindelijk houdt hij zich gedeisd, maar alleen omdat het Van Aartsens laatste raadsdebat is.



VVD en CDA blijven erbij dat het tijdens het debat tot de stemming onduidelijk was of hun Legolandplan de eindstreep zou halen. Van Aartsen zelf schat in dat er net géén meerderheid is. ,,De dood of de gladiolen? Dan wordt het de dood'', zegt de burgemeester nog tijdens de schorsing.



Ondanks die onzekerheid heeft stemming in de raad de voorkeur boven uitstel. Terug naar het Legoconcern met een vertragingsbericht is een zwaktebod, vindt Revis. Als het plan moet sneuvelen, dan moet maar duidelijk zijn welke politieke partij tegenstemt.



Opvallend genoeg stemt de PVV uiteindelijk toch vóór het Legoplan - ondanks het afserveren van de gratis tickets. De linkse fracties voelen zich bedonderd. Het dossier wordt in de wandelgangen spottend 'Egoland' genoemd. De twee wethouders hadden moeten vertellen dat ze aan het lobbyen waren en dat er gedeald werd met de PVV en Groep De Mos, vinden critici.



Baldewsingh praat anderhalve week niet met Revis, zo boos is 'ie. Van Aartsen gebruikt letterlijk de laatste uren van zijn burgemeesterschap om de boel bij elkaar te houden. Op bezoek bij de burgemeester in het Statenkwartier blaast Baldewsingh eind februari in het weekeinde stoom af. Zijn lijmpoging slaagt: het leidt uiteindelijk tot een wapenstilstand. Vanwege alle gedoe overweegt vertrekkend burgemeester Van Aartsen om zijn afscheidsetentje maar te schrappen. Het diner gaat uiteindelijk door, maar wel in een 'grafstemming', aldus een van de aanwezigen.