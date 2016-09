Gewapende overval bij pompstation Zuiderpark

De man, die tussen de 20 en 25 jaar is en een donkere huidskleur heeft, pleegde de overval met een steekvoorwerp. Hij heeft een buit gemaakt, maar wat is nog onduidelijk. Vervolgens rende de verdachte in de richting van de Renswoudelaan. Hij wordt momenteel nog gezocht in de wijk.



De man draagt een grijze broek, een donkere jas en een grote witte rugzak. Hij is ongeveer 1.85 meter lang en loopt op zwarte schoenen met een witte zool.