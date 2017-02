Gewonde bij schietpartij Hobbemastraat

Het slachtoffer zou gewond zijn geraakt aan zijn been. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.



De politie sloot de Hobbemastraat af vanaf het Paletplein en de De Heemstraat. Op het plaats delict stondenagenten in kogelwerende vesten. Die deden onderzoek naar eventuele kogels en hulzen die op straat zouden liggen.



Wat de aanleiding van de schietpartij is, is onbekend. Er is vooralsnog niemand aangehouden.