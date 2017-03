Gewonde in bus na noodstop

De site Regio 15 meldt dat de HTM-bus van lijn 25 hard in de remmen moest doordat een haastige automobilist de bus de weg afsneed. De automobilist wilde voor de bus langs het benzinestation inrijden. Dat laatste kan niet worden bevestigd door politie of HTM.



Volgens een woordvoerder van de HTM komt het wel vaker voor dat auto's vlak voor tram of bus langsschieten. ,,Dat is lastig want trams en bussen hebben een langere remweg waardoor ze een noodstop moeten maken.''