Gewoon gezin kan huis in de stad wel vergeten

Gezinnen met een modaal inkomen krijgen maar moeilijk onderdak in Den Haag. Door de strengere regels voor gesubsidieerde huurhuizen kunnen ze een sociale woning in de stad wel vergeten. Maar ook een hypotheek is voor een gewoon gezin steeds lastiger te krijgen door het strengere beleid van banken.



Hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft benadrukte gisteren de penibele situatie voor middeninkomens op de woningmarkt in Den Haag (en andere grote steden). ,,Een deel van de bevolking valt compleet tussen wal en schip. En mensen begrijpen het niet als ze te horen krijgen dat ze te veel verdienen voor een sociale woning en te weinig voor een particuliere woning.''



Niet voldoende

Den Haag moet de komende decennia pakweg 40.000 woningen bijbouwen om alleen al aan de verwachte bevolkingsgroei te voldoen. Het stadsbestuur heeft daarbij nadrukkelijk oog voor de moeilijke positie van de middeninkomens. Maar het bouwen van extra betaalbare woningen alleen is niet voldoende, zei de TU-hoogleraar in het stadhuis tijdens een politieke bespreking over de woonstad Den Haag.



Boelhouwer: ,,Je ziet het nu al gebeuren. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Als er al huizen worden opgeleverd van tussen de 700 en 900 euro per maand, stijgen de prijzen gelijk na de oplevering. En een paar jaar later zijn ze dan onbetaalbaar geworden voor de mensen voor wie ze juist gebouwd zijn.'' Het gevolg: gezinnen gaan naar de regio waar de huizenprijzen minder uit de klauwen lopen. Of ze zitten in een te duur huis.



Armen

Volgens de budgetexperts van het Nibud zijn gezinnen met een modaal inkomen zelfs de 'nieuwe armen' in Nederland. Aan besteedbaar inkomen houden ze per maand niet eens veel meer over dan een gezin met een bijstandsuitkering.



Partijen als CDA en ChristenUnie maken zich zorgen over deze problematiek. De ChristenUnie pleit voor een forse lastenverlichting voor gezinnen met een middeninkomen.