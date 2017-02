'Gezamenlijk gym voor vwo en vmbo'

Deze krant bracht gisteren het nieuws dat de scheiding tussen 'blank' en 'zwart' op Haagse scholen sterker toeneemt dan in de rest van Nederland. Geschrokken onderwijsinstellingen in de stad gaan de komende tijd onderzoeken wat de oorzaken zijn van de toegenomen segregatie.



,,Het grootste probleem is dat leerlingen uit verschillende milieu's elkaar nauwelijks meer ontmoeten'', zegt de Nijmeegse hoogleraar Maarten Wolbers, die onderzoek deed naar tweedeling in het onderwijs. ,,Terwijl onderling contact juist heel erg belangrijk is om elkaar te begrijpen.''



Oplossingen

Om de groepen wat meer te mengen, zijn er verschillende oplossingen. ,,Investeer meer in brede scholengemeenschappen, waar vwo'ers naast vmbo'ers door de gangen lopen. Laat ze vakken als gymnastiek, tekenen en muziek ook daadwerkelijk samen volgen, zodat ze echt met elkaar in aanraking komen.''



Wolbers heeft ook een tip voor jonge leerlingen. ,,Brede basisscholen, waar ook naschoolse opvang is geregeld, zouden buitenschoolse activiteiten moeten organiseren met leerlingen uit andere wijken. Door samen te sporten, is er intensiever contact.''



Daarnaast zijn er nog andere ontwikkelingen die leiden tot meer tweedeling in het onderwijs, betoogt Wolbers. ,,Sinds een paar jaar is niet de onafhankelijke Cito-toets, maar het oordeel van de leerkracht leidend bij een vervolgadvies. Dan ligt de kans op de loer dat tóch, bewust of onbewust, naar afkomst wordt gekeken. Daar zou nog eens naar moeten worden gekeken.''



Toch blijft Wolbers sceptisch over het eindresultaat. ,,Niet iedereen in de voorhoede zal het leuk vinden als de achtergestelde groep gelijke kansen krijgt. Dus er zullen op allerlei manieren drempels worden opgeworpen om de tweedeling in stand te houden. Bijvoorbeeld een vlucht naar privéscholen, maar ook de vestiging van scholen met een bepaald cultureel aanbod, wat grote groepen kan afschrikken.''



Debat

Het nieuws is voor diverse partijen in de Haagse gemeenteraad reden een debat te willen met het stadsbestuur. Daarin willen ze een pakket maatregelen om de segregatie een halt toe te roepen. Raadslid Abderrahim Kajouane (PvdA) heeft al een aantal oplossingen op het oog. ,, Er moeten in de toekomst weer meer onderlinge activiteiten komen tussen scholen in de stad. En er zijn meer schoolcontactpersonen nodig in de stad. Zij moeten ervoor zorgen dat het contact tussen ouders en school wordt verbeterd. Daarmee moet ook duidelijker worden welke normen en waarden wij in Nederland hanteren.''