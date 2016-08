Gezellig onderonsje voor Haagse Mandy met Rutte

Twee weken geleden kreeg Ladan een bericht of zij naar de jaarlijkse informele lunch in Het Catshuis wilde komen. Het Ministerie van Algemene Zaken had haar stichting Mommaluv opgepikt in de media en nodigde haar daarom uit. ,,Zonder dat ik wist wanneer het was, riep ik al enthousiast, ik kan, ik kan'', vertelt Ladan lachend.



Het gesprek tijdens de lunch met Mark Rutte ging niet over geld of subsidies. Dat was ook niet de bedoeling. Wel hadden zij het over het ontstaan en het idee van Mommaluv. Hiermee koppelt zij zwangeren in Nederland met aanstaande moeders in ontwikkelingslanden. De Nederlandse moeder zamelt -in plaats van kraamcadeaus- geld in, om de eerste levensbehoeften van de baby in het ontwikkelingsland van te kopen.



Inspiratie

Er was van tevoren verteld dat de lunch om de gasten draaide en het bedoeld was ter inspiratie en vanuit interesse in de initiatieven. En zo voelde het ook voor de Haagse. ,,Het was echt heel gezellig en ontspannen. Hij was geïnteresseerd en stelde vragen'', vertelt Ladan. Ook had Mark Rutte nog een tip. Hij stelde voor dat de kraamvisite als kado een gift aan Mommaluv kon doen. ,,Ik had daar al wel eens over nagedacht, maar dat ga ik nu weer doen.''



De Haagse vond het een eer om uitgenodigd te worden en het voelde ook als erkenning. Onlangs zegde zij haar baan als leerkracht op om zich volledig te storten op Mommaluv. ,,Dat de Nederlandse overheid het zo'n goed idee vindt, voelt als bevestiging dat dit een goede keuze is.'' Een ervaring rijker en met stof tot nadenken, keerde Ladan na afloop weer naar huis. ,,Hoeveel mensen kunnen nou zeggen dat zij in Het Catshuis zijn geweest om te lunchen met de minister-president.''