Gezichten van de Grote Markt in nieuwe documentaire

Opnames

Vanaf volgende week beginnen de opnames. Jeroen gaat met zijn team zes maanden lang, elke week op het plein staan om zoveel mogelijk verhalen van verschillende mensen op de Grote Markt vast te leggen. ,,We gaan er echt de tijd voor nemen om zo goed mogelijk een verhaal neer te zetten. En doordat we zes maanden doorgaan, komen alle jaargetijden in beeld: dan zie je mensen met dikke jassen zitten en gasten die genieten van het zomerzonnetje. Vooral de gemoedelijke sfeer van de Grote Markt moet duidelijk naar voren komen.''



Het plan is om van elke kroeg op de Grote Markt - Vavoom, Zeta, Zwarte Ruijter, September, Hoender en Hop en Boterwaag - in ieder geval één medewerker en één gast te portretteren. ,,Het kan de barvrouw zijn, de kok of de afwasser. We willen van hun allemaal de verhalen en anekdotes vastleggen. Maar ik wil ze ook filmen als ze aan het werk zijn. Dit geldt ook voor de bezoeker die aan de bar hangt'', stelt Jeroen vastberaden.



Hij zelf zal de regie doen, maar ook achter de camera kruipen. In totaal werken ze met z'n zessen aan het project. ,,Dat zijn mensen die net zoals ik vonden dat de Grote Markt vastgelegd moest worden. De documentaire mag gerust een uur duren, want ik wil zoveel mogelijk elementen van de Grote Markt in beeld brengen. Onder de beelden wil ik alleen maar Haagse muziek laten horen.'' De documentaire is hopelijk in juli klaar.



De eigenaren van de horecagelegenheden op de Grote Markt hebben in ieder geval al toestemming gegeven. ,,Het lijkt hen leuk om iets te hebben voor later. Mij lijkt het fantastisch om de documentaire te laten zien op een groot scherm op de Grote Markt deze zomer, zodat we met iedereen, met medewerkers én bezoekers, samen kunnen zijn.''



Wie wil meewerken aan de documentaire kan zich melden via info@haagsproductiebedrijf.nl.