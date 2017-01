Gezin gedupeerd na stelen invalidenbus

Een gestolen auto is voor iedereen vervelend, maar het Haagse gezin Mohan voelt zich extra gedupeerd. Het ontvreemde Mercedesbusje had het echtpaar Mohan van Uitleenpunt Welzorg in bruikleen gekregen om hun 11-jarige, meervoudig gehandicapte zoon Astaad te kunnen vervoeren.