GGD Haaglanden start campagne tegen meisjesbesnijdenis

GGD Haaglanden meldt dat in de regio Haaglanden jaarlijks naar schatting ongeveer 5.000 meisjes - in de leeftijdscategorie van nul tot achttien jaar - serieus risico lopen om besneden te worden. Omdat het in Nederland strafbaar is, vindt meisjesbesnijdenis vaak plaats wanneer meisjes op vakantie zijn in hun land van herkomst. De GGD vreest dat - met de komst van steeds meer vluchtelingen naar Nederland - het aantal besneden vrouwen in Nederland zal toenemen.