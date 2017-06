GGD maakt zich zorgen over afhakers e-health

Op het gebied van e-health 'moet nog veel gebeuren'. Deze conclusie is te lezen in een artikel dat onlangs verscheen in het Epidemiologisch Bulletin, het kwartaalblad van de GGD. Veel mensen 'kunnen minder goed overweg met technologie en e-health-toepassingen'. Ze moeten daarin ondersteund worden, stelt ze.

Vooral mensen met een lage 'sociaal economische status' en ouderen hebben er moeite mee. Hoeveel dat er in deze regio precies zijn kan de GGD niet zeggen, maar het gaat om grote aantallen. Zo is een kwart van de Haagse bevolking alleen al laaggeletterd. Dit blijkt uit cijfers van adviesbureau Cinop. In het Haagse stadsdeel Laak is het zelfs de helft. Laaggeletterden zijn overigens geen analfabeten, maar wel mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven en als gevolg daarvan niet goed met computers overweg kunnen.