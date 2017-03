Gigantische uitgaansplek verrijst achter Den Haag CS

MingleMush wordt een mengelmoes van horeca, 'ouderwetse' speelautomaten als flipperkasten en digitale videospelletjes, optredens van bands, dichters en singer-songwriters én een zitkuil om in te ontspannen. Alles bij elkaar goed voor 1.600 vierkante meter. Buiten, verdeeld over een oppervlakte van 300 m2, komen meerdere terrassen.



MingleMush strijkt neer in een al langer leegstaand deel van een complex waarin ook de Universiteit Leiden is gevestigd. De komende tijd wordt gebruikt om de ruimte te verbouwen, want de glazen ruimte wordt opgesplitst in kleinere clusters om het knusser te maken.



Over een exacte openingsdatum, behalve dan dat die in mei zal moeten zijn, wil de woordvoerder van MingleMush niks kwijt. Wel staat vast dat er vijftien foodstands komen en drie bars. Het voedselaanbod wordt heel uiteenlopend. ,,Van Aziatische fusion naar Poolse specialiteiten, Mexicaans streetfood en Italiaanse delicatessen. De ondernemers die zich hebben gemeld komen uit Den Haag en omgeving.'' De bars hebben hun eigen specialiteit: speciaalbier, koffie en diverse gin-tonics. MingleMush zal zeven dagen in de week geopend zijn.



Overigens opent aan de andere kant van Den Haag Centraal in de tweede helft van april een ander horecaconcept met een mega-vloeroppervlakte. Dit 'Hofhouse' komt in de plint van het verbouwde voormalige ministerie van VROM en telt 1.000 m2. Het herbergt een bar, acht verschillende 'eet-opties' en zo'n 350 zitplaatsen.