Gillen in nieuw griezelhotel

Doordat er zoveel ruimtes zijn, met daarin allerlei verschillende puzzels, is de kamer ook een uitdaging voor wie alle escaperooms in Nederland al heeft uitgeprobeerd. ,,Na The Dentist en The Freakshow wilde ik nog verder de diepte in en er een schepje bovenop doen. Misschien hadden jullie het niet door, maar elke puzzel is een verwijzing naar het verhaal. Wat die man heeft gedaan, is natuurlijk gruwelijk en waargebeurd, wat het nog angstaanjagender maakt", vertelt hij als we even bijkomen.



Testteams

De afgelopen weken zijn verschillende testteams de kamer ingegaan. Morgen opent de attractie officieel haar deuren. ,,We zijn de komende weken al bijna volgeboekt, vooral in de weekenden. Mensen zijn echt benieuwd naar wat we hebben gemaakt. Dat komt ook doordat The Dentist en The Freakshow zo in de smaak vielen, denk ik. Mensen staan echt te popelen", vertelt hij lachend.



Op dit moment wordt er ook nog hard gewerkt aan een tweede kamer, die in hetzelfde pand komt in de Dorpsstraat: The Orphanage. ,,Een weeshuis waar nonnen kinderen hebben mishandeld. Hopelijk kunnen we die in juni openen. Pin me er nog niet op vast, want het duurt best lang, voordat alles helemaal klopt. Telkens bedenk ik weer iets nieuws."



Doordat er nog steeds zoveel bezoekers op de kamers in Delft afkomen, denkt Geers dat de kamers ook een positief effect kunnen hebben op de Dorpsstraat. ,,Bezoekers aan de kamers in Delft gaan vaak voor of na de escaperoom bij een restaurant in de buurt eten. Ze komen uit alle uithoeken van Nederland en vanuit het buitenland. Stel dat dit hier ook gebeurt, dan is dat voor de ondernemers een leuk bijeffect. Veel van de spullen die we in de kamer hebben verwerkt, zoals lampen en andere accessoires, zijn bovendien bij winkels in de Dorpsstraat gekocht. Dat maakt het ook wel erg leuk. Het is echt een Disney-attractie geworden."