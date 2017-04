'Gitaar spelen naast stationspiano mag niet'

,,Het is toch ongelooglijk bekrompen!" zegt Danijela Furcic, woordvoerster van de in Den Haag gevestigde meidenband. ,,Je mag dus wel de piano op het station bespelen, maar als je ernaast met een ander instrument staat is het verboden."



De Kroatische meidenband trapte gisteren hun tour af om hun nieuwe nummer Twilight onder de aandacht te brengen. Bij de diverse stations in het land spelen ze de single akoestisch. Ze begonnen in Den Haag en deden vervolgens Arnhem en Utrecht aan.



,,Ook in Arnhem werden we benaderd door de politie, maar we mochten ons nummer toch even afmaken. Dit was wel anders in Utrecht. We moesten echt onze spullen pakken."



Na een vasthoudend weerwoord kwamen de meiden ervan af met een waarschuwing, als ze maar maakten dat ze wegkwamen. ,,We vinden het ontzettend jammer, want mensen vonden het optreden erg leuk. En er staat nota bene 'share your talent ' op de piano!", voegt Furcic toe.



NS Spoorwegen reageerde op een Facebookbericht van de meidengroep over het incident: ,,Not cool, but technically you do need a permit to make music in the station's hall (niet tof, maar technisch gezien heb je een vergunning nodig om muziek te maken in de stationshal)."



Vandaag is Luminize te zien in Rotterdam, Delft, Leiden en Amsterdam, met de hoop hier het nummer af te kunnen spelen.