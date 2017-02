Glasaal bereikt haven van Scheveningen

Volledig scherm Hagenaar Ton van der Spiegel is visserijbioloog en voorzitter van de 's-Gravenhaagse Hengelsport Vereniging (GHV) © Pim Mul Ze waren er al een paar dagen extra op gespitst, Ton van der Spiegel en zijn mannen van de Hengelsportvereniging. ,,Vorige week zijn de eerste glasaaltjes in Zeeland gezien. Uit ervaring weten we dat de stroming er dan ongeveer een dag of tien over doet om Scheveningen te bereiken.''



Sinds een jaar of zeven turen de Haagse vrijwilligers bij de Spuisluis in Scheveningen naar het water, op zoek naar de glasaal. Een heel verschil met vroeger, toen het in het water nog wemelde van de beestjes. ,,Dertig jaar geleden lag het strand en de haven vol met glasaal'', herinnert Van der Spiegel zich. ,,Je hoefde er zeker niet naar op zoek.''

Paling

Dat is nu wel anders. Het gaat slecht met de glasaal. Doordat de beestjes steeds minder makkelijk vanuit zee Nederland kunnen binnen zwemmen, groeien er ook steeds minder uit tot paling. ,,En kunnen er ook steeds minder terug de zee op om te paren en jonge glasaaltjes te maken. Het aanbod van glasaal in het voorjaar neemt daardoor af. Het is nu echt zorgwekkend.''

Tal van organisaties bekommeren zich dan ook om het voortbestaan van de glasaal. ,,Langs de hele Nederlandse kust zijn vrijwilligers in de weer met netten. Wij staan elke maandag en donderdagavond bij de Spuisluis met een kruis net van 1 bij 1 meter. Dat houden we vol tot aan juni. Dan is de trek er uit.''

Quote Vroeger was ik dol op paling, maar ik kan het niet meer over m'n hart verkrijgen. Ton van der Spiegel

Sinds een aantal jaar is het bij het gemaal in Scheveningen makkelijker om de Haagse grachten in te zwemmen. ,,Er is een soort hevel aangebracht, waardoor de blokkade is opgeheven.'' Maar een echte verbetering, heeft Van der Spiegel nog niet gezien. ,,Maar er zijn dan ook zoveel factoren afhankelijk voor een gezonde palingstand, dat we pas veel later echt resultaat kunnen verwachten.''