'Dus morgen krijgen we déze te zien? Ben benieuwd.' Ome Ed kijkt ietwat glazig maar de foto. 'Eindelijk de koets van Assepoester.'



'Nee', corrigeert Samantha hem, 'die had een glazen múiltje.'



'Kunnen we van jou niet zeggen', sneert Ome Ed. Sinds zijn vriendin Elsje is vertrokken voor haar Spaanse vakantieliefde Alejandro, is Ome Ed alleen thuis en dat merken we aan de stamtafel van Nico's snackbar. Hij hoeft duidelijk geen rekening meer te houden met iemand - hij scheert zich niet meer, maar drinkt des te meer.



Samantha brengt hij echter niet van de wijs. 'Je moet er gewoon open in stappen, in zo'n moderne Prinsjesdag. Verwacht het onverwachte.'

Nico, onze snackbarfilosoof, veert meteen op. 'Samantha, jij zegt iets heel raars. Verwacht het onverwachte... Als je het onverwachte verwacht is het toch niet meer onverwacht? Je kan niet iets verwachten wat onverwacht is. Dat klopt niet.'



Ze haalt haar schouders op. 'Ik bedoel: de koets ziet er anders uit en hij rijdt ook helemaal anders.'



Ome Ed leegt zijn Spa Geel en schraapt zijn keel. 'Zeg dat wel. Dat parcours morgen, het is net de 500 meter slalom op de Paralympische Spelen. Het schijnt dat ze morgen ook van die grenadiers met bontmutsen langs de weg hebben staan die de koetsier naar de finish bij de Ridderzaal schreeuwen. Links! Links! Rechts!'



Nico, onze snackbarfilosoof, schudt zijn hoofd. 'Dat we als stad gehavend zijn moge duidelijk zijn. Vandaar dat ze voor de Glazen Koets kiezen, dan zien ze veel beter waar ze rijden.'



'Door het stof', zegt Samantha, 'is er veel meer glas dat vies kan worden. Ze kunnen het beter de Glazen Poets noemen.'



Ome Ed slaakt een schalkse lach. 'Of, als je toch alles ziet zitten: de Glazen Poes.'



Ternauwernood weet hij de elleboog van Samantha te ontwijken.