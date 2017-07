Glunderen op de Haagse grachten

Varen op de Haagse grachten. Het was lange tijd maar beperkt mogelijk, maar de laatste jaren wint het bootjevaren op de lokale binnenwateren snel aan populariteit. Deze woensdag is sprake van een voorlopig hoogtepunt. Vijftien boten van verschillende rondvaartorganisaties maken een tocht met bijna 400 passagiers. ,,Het is nog nooit zo druk geweest op de Haagse grachten.''



Met een glunderend hoofd kijkt Chris Schram naar alle instappende passagiers. Schram, eigenaar van de Willemsvaart, is medeverantwoordelijk voor deze armada, zoals hij het zelf noemt. ,,Toen de vraag werd gesteld zei iedereen: Dat kan niet, een tochtje over de grachten met een paar honderd man. Maar door met alle rondvaartorganisaties de handen ineen te slaan, is het toch gelukt.''



Met grote touringcars worden de passagiers, allemaal trotse bezitters van een koninklijke onderscheiding, afgezet bij het opstappunt. Dat is bij De Verademing aan de Newtonstraat. Het duurt best even voordat alle 400 lintjesdragers aan boord zijn gegaan, maar gelukkig schijnt het zonnetje. Passanten stoppen even om te kijken waarom er zoveel boten tegelijk in het water liggen. ,,Ik heb geloof ik nog nooit zoveel boten bij elkaar gezien'', zegt een verbaasde voorbijgangster.

Volledig scherm © Daniella van Bergen

Plekje

Als iedereen een plekje heeft gevonden, meren de vijftien sloepen af. Er zijn drie overdekte boten van De Hollandse Vloot, één overdekte van De Vlietvaart en één van De Salonboot. De Ooievaart is met zes schepen hofleverancier, de Willemsvaart levert twee schepen en ook The Hague Boat en Bootvaren Den Haag doen mee.



Dan gaat het vanaf De Verademing richting Bij de Westermolens en langs het Westeinde, de Zoutkeetsingel, het Buitenom, Om en Bij en de Bierkade. Op de verschillende boten vertelt elke gids een bijzonder verhaal over de stad en haar grachten.



Ook de gemeente doet een duit in het zakje. De vier beweegbare bruggen in de stad, namelijk die aan het eind van de Prinsegracht, de brug bij het Johan de Witt College, die in de Boekhorststraat en de brug over de Paviljoensgracht, mogen bij hoge uitzondering open.

Volledig scherm © Daniella van Bergen