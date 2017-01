Goal van ADO bij mooiste van tien 60 jaar Eredivisie

Zoetermeerder betrapt en achtervolgt inbrekers

17:12 De adrenaline giert een dag later nog door zijn lijf. Gisterenavond kwam de Zoetermeerder Silvester van der Hansz thuis en ving in het licht van zijn koplampen twee inbrekers die er haastig vandoor gingen. Zonder er bij na te denken zette Van der Hansz de achtervolging in.