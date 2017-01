Goedkoper lenen voor minima

Gemeentelijke kredietbanken vragen veel meer rente dan commerciële banken. Critici spreken van woekerrente. Maar minima en mensen met schulden kunnen niet bij een gewone bank terecht. Zij zijn afhankelijk van de dure kredietbank voor een lening om een nieuwe wasmachine te kopen of schulden af te lossen. Landelijk is hierover discussie ontstaan, merkt Joke de Kock, voorzitter van de koepel voor gemeentelijke kredietbanken. ,,We verlenen sociale kredieten, maar we vragen hogere rente dan commerciële banken.''



Deskundige Roel in 't Veld juicht de rentedaling toe als een 'herstel van waanzinnige onrechtvaardigheid'. ,,Voor rijke mensen is lenen heel goedkoop, voor arme mensen hartstikke duur'', aldus de bestuurskundige, die het kabinet adviseerde over schuldhulp.



Woekerrente

Gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Groningen hanteren rentetarieven van 10 tot 12,5 procent. ,,12 procent is een woekerrente'', zegt het Rotterdamse CU-raadslid Setkin Sies. Op verzoek van onder meer zijn partij bekijkt het Rotterdamse stadsbestuur nu een renteverlaging.Zelf lenen overheden voor een prikkie: de gemeente Den Haag bijvoorbeeld betaalt slechts 0,3 procent. PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh vindt de hoge rente daarom ongepast: ,,Bij een sociaal krediet hoort een sociale rente.''



Kredietbanken mogen van het Rijk maximaal 14 procent aan rente berekenen. Sociale leningen zijn nu eenmaal duur, stelt De Kock. ,,Het is veel administratief werk, met diverse contracten, aanmaningen en gesprekken. En er is het risico van wanbetaling.''