Goedzak vindt trouwring van zieke man terug in zand: 'Het geeft een kick'

,,Het geeft een adrenalinekick als je iemands verloren goed terug kan vinden’’, vertelt Martin enthousiast. Hij heeft een spierziekte en wilde zijn tijd op een nuttige manier doden nadat hij arbeidsongeschikt raakte. Zo is Martin met gevonden-verloren.nl begonnen. Al een aantal jaar zoekt de goedzak, met een team van vrijwilligers, naar verloren items.



Vannacht mocht hij weer aan de bak. Op Facebook zag de man een oproepje voorbij komen van een vrouw uit Bovenkarspel. Haar man was zijn trouwring kwijtgeraakt in het zand van Scheveningen. ,,Ik deed er alles aan om met hen in contact te komen. Via Messenger reageerde de vrouw niet en dus zocht ik contact met mensen die op haar foto’s reageerden. Haar zus liet meteen van zich horen, en binnen een mum van tijd had ik de man aan de telefoon die zijn ring was verloren.’’



Die man heeft kanker en door zijn chemotherapie is hij een stuk dunner geworden. Voordat hij het wist, belandde zijn ring in het zand tijdens een wandeling met zjin vrouw over het strand. De zoektocht van het stel eindigde zonder resultaat. ,,Ik ben direct naar Scheveningen gegaan met mijn maatje Sander.’’ Daar waren de veegwagens al bezig om het strand schoon te maken. ,,Ik was heel irritant bezig voor de werkers, want ik liep steeds heen en weer voor de veegwagens.’’