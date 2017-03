'Golfbaan of luxe villa's op Duindigt'

Kuynder

De toekomst van de drafsport op Duindigt leek gegarandeerd toen in december 2015 een koopovereenkomst werd gesloten met de firma Kuynder uit Soest. Maar tot op heden is die deal niet officieel beklonken. Naar verluidt zou het bedrijf de koopsom van 12 miljoen euro niet kunnen opbrengen.



De betrokkenen zelf houden de kaken op elkaar over de toekomst van Duindigt. ,,We hebben een geheimhoudingsplicht afgesproken'', zegt Margreet de Ruiter van Kuynder. Dat er dit jaar niet meer gekoerst kan worden, ontkent ze met klem. ,,Er is momenteel gewoon een heel natte periode. De baan is te drassig om te koersen. Als het straks weer droger wordt, kunnen de paarden gewoon weer gaan lopen.'' Er is volgens haar geen sprake van structureel achterstallig onderhoud aan de baan.



Daar denkt pikeur en trainer Hugo Langeweg heel anders over. ,,De boel is maandenlang op z'n beloop gelaten. Duindigt is veel te lang aan het lijntje gehouden door die potentiële koper. Er had veel eerder een streep gezet moeten worden.'' Volgens Langeweg zijn er 'genoeg' andere partijen die in de renbaan zouden willen investeren. ,,Een beleggingsfonds is echt niet moeilijk te vinden. Je moet er alleen wel naar zoeken. Dat is onvoldoende gebeurd.''



Heeft Langeweg zijn laatste koers op Duindigt gereden? ,,Ben je gek. Ik ga er echt vanuit dat het nog goed komt met de renbaan.''



