Graag koffie drinken met Trump

Triest

Het is in een notendop de achtergrond van de campagne 'This is our future', die vandaag wordt gelanceerd. Tim Levert, leerling van 4 tvwo, is als woordvoerder verantwoordelijk voor de persberichten. ,,Er leven nu nog veel dieren op de Noordpool. Maar als je ziet dat ijsberen van ijsschots naar ijsschots moeten springen, dan vind ik dat triest. Dit kan zo niet. Als het zo blijft gaan zullen deze dieren het niet overleven.''



Hij hoopt samen met de andere 49 leerlingen de regionale, nationale en internationale pers te bereiken. Het einddoel is een kop koffie drinken met de president van de Verenigde Staten. Inzet: voorkomen dat Trump zich terugtrekt uit de klimaatovereenkomst. ,,We hebben onze klas in zes teams verdeeld: social media, press, organisation, lessons short film en website. We werken goed samen om het doel te realiseren.''



Als tiener heb je maar bar weinig in te brengen, menen de 15-jarige leerlingen. ,,Je mag niet stemmen en je hebt minder invloed. Om toch iets teweeg te brengen, bedachten we de global challenge. Dat is een social media-actie vergelijkbaar met de ice bucket challenge. We roepen iedereen op om een korte video te maken en die te delen. In de video geef je symbolisch een wereldbol, of een andere bal, door aan een ander.''