Grafkosten in regio verschillen gigantisch

Dat blijkt uit informatie van uitvaartonderneming Monuta. In de Haagse regio zijn er enorme verschillen in grafkosten. Wie bijvoorbeeld een plekje wil op de begraafplaats Parkweg in Voorburg betaalt 6.317 euro voor een graf van twintig jaar.



Een kleine vier kilometer verderop, op de begraafplaats Bonifatius in Rijswijk kost een dergelijk graf slechts 3.785 euro. Een verschil van liefst 66 procent.



Ook een graf in Den Haag is relatief goedkoop. Een plekje op de Kerkhoflaan of Westduin is 3.907 euro. Ietsje duurder wordt het al als je op Eik en Duinen wil liggen. Een graf met een looptijd van twintig jaar kost er 4.414 euro. Een vergelijkbaar graf op begraafplaats Persijnhof in Wassenaar kost 4.110 euro.



Hoogezand

Echt goedkoop ben je overigens uit in het Groningse Hoogezand: daar betaalt je slechts 740 euro voor een graf van twintig jaar. Wie een laatste rustplaats op de algemene begraafplaats in Leiderdorp wenst, moet flink in de buidel tasten: een eigen graf met een huurperiode van dertig jaar kost daar 7.909 euro.