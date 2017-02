Granaat in Amsterdams café van Hagenaar blijft mysterie

Met de opening van Café In the City, vlakbij het Leidseplein, zou John de Jong alle sores die hij had met de Harbour club in Scheveningen en op Ibiza achter zich laten, maar het lijkt of de problemen hem hebben ingehaald. Woensdag 8 februari, kort na 16.00 uur, legt een onbekende man een handgranaat op de deurmat van het café.



De bar moet - voorlopig - dicht na dit incident. De vraag blijft: wie heeft die handgranaat neergelegd en waarom? ,,Ik heb geen idee waar dit vandaan komt'', zegt Saïd Bardan, die met twee compagnons het café uitbaat. Bardan is de man die overlegt met de politie en de gemeente. Dat hij niet op de eigendomspapieren staat, is kennelijk geen bezwaar.



Trots

Ook de familie De Jong is op papier geen eigenaar, maar is wel nauw betrokken bij de bedrijfsvoering. De zaak staat in de Amsterdamse horeca niet voor niets bekend als 'het café van de familie De Jong': de zeer omstreden Haagse horecaondernemer John de Jong (49) en zijn twee zoons Mickey (26) en Yoeri (24).



En hoewel nu plots alle betrokkenheid van de familie bij het café wordt ontkend, leidde vader John daags na de opening van het café een verslaggever trots rond door de nieuwe zaak, die zijn zoons 'zijn begonnen om het Leidseplein wat aantrekkelijker te maken'.



Aangestoken

En juist De Jong heeft al eerder te maken gekregen met geweld. Zijn Harbour Club Café in het Amsterdamse Olympisch Stadion brandde vorig jaar tot de grond toe af. Het vuur was vermoedelijk aangestoken. Bij de Scheveningse Harbour Club werd in 2010 een handgranaat gegooid - toen werd ook op de zaak geschoten. Een jaar eerder was De Jong thuis met veel geweld overvallen, met zijn vrouw en kinderen als getuigen. Daarna werd nog een poging gedaan hem af te persen.



Bronnen in de Amsterdamse en Haagse horeca vertellen dat De Jong al lang is verwikkeld in een aantal hoogoplopende conflicten - ook met mensen 'met wie je liever geen thee wil drinken'. Hij zou bijvoorbeeld niet snel betalen. De handgranaat zou daar mee te maken kunnen hebben. De Jong ontkent: ,,Geen huwelijk gaat over rozen. Als je al 25 jaar in zaken zit, heb je wel eens een conflict. Maar niets wat te maken heeft met een handgranaat.''



Tonnen

Volgens De Jong heeft hij slechts één conflict: met zijn voormalig compagnon van de Harbour Club. Hij zou voor tonnen uit die zaak hebben gehaald. De Jong: ,,Hij gooit geen handgranaten.'' De oud-compagnon: ,,Daar sluit ik mij bij aan.''