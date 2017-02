Grand Prix maakt Den Haag judostad nummer 1

,,Ik hoop dat Den Haag de nummer 1 judostad van Nederland wordt en dit is weer een goede stap in die richting", zegt Fred Krijgsman. Het bestuurslid technische zaken van Lu Gia Jen was op de achtergrond, samen met judoka Anicka van Emden en Carola Uilenhoed van de Haagse Sportraad, nauw betrokken bij de komst van de Grand Prix naar Den Haag. Het evenement maakt onderdeel uit van de World Tour en in 2018 en 2019 zijn in Den Haag punten te verdienen in het kwalificatietraject naar de Olympische Spelen in Tokio.



,,Dat betekent dat de wereldtop hierheen komt. Ze moeten", aldus Krijgsman. De Grand Prix wordt gepositioneerd in de week na het, meer op jeugd georiënteerde, Internationaal Residentie judo toernooi, dat dit jaar ook naar de Sportcampus verhuist. ,,De internationale judobond wilde heel graag een toptoernooi in Nederland", zegt Krijgsman. In 2011 vond er voor het laatst een Grand Prix plaats in ons land. Wethouder Sport Baldewsingh: ,,We hebben judo als speerpunt toegevoegd aan het topsportbeleid. Wij willen in 2030 iedere inwoner van de stad aan het bewegen hebben, topsport zien we als inspiratiebron hiervoor."